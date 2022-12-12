Бондарцова (Пономарева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарцова (Пономарева) Анна Васильевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

27.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1980

Отец: Пономарев Василий Николаевич

Мать: Пономарева Татьяна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.06.1997

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1999

Дочь: Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.06.2006

Сын: Бондарцов Никита

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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