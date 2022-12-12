Бондарцова (Пономарева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.06.1980
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1980
Отец: Пономарев Василий Николаевич
Мать: Пономарева Татьяна
Рождение ребёнка
01.06.1997
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1999
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.06.2006
Сын: Бондарцов Никита
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан