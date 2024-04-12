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Шур Арсений Михайлович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

02.01.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1972

Отец: Шур Михаил Яковлевич

Мать: Хомутова Софья Сергеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1995

Дочь: Шур Вероника Арсеньевна

Мать ребёнка: Дорохина Татьяна Валентиновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Закончила СПбГУ химический факультет, замужем за Верюжским Михаилом Сергеевичем, исследования и публикации по нанолентам.
Иммиграция
?.11.2023
Израиль
Смерть
Неизвестно
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