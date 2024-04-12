Шур Арсений Михайлович
Место рождения
Дата рождения02.01.1972
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1972
Отец: Шур Михаил Яковлевич
Мать: Хомутова Софья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.05.1995
Дочь: Шур Вероника Арсеньевна
Мать ребёнка: Дорохина Татьяна Валентиновна
Закончила СПбГУ химический факультет, замужем за Верюжским Михаилом Сергеевичем, исследования и публикации по нанолентам.
Иммиграция
?.11.2023
Израиль
Смерть
Неизвестно