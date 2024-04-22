(Чурилина) Матрена Макарова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Осип Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Федоров (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Алексей Федоров (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Федоров (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно