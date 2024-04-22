(Чурилина) Матрена Макарова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чурилина) Матрена Макарова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Чурилин Макар Дорофеев (Ич)

Мать: Чурилина Авдотья (Евдокея) Тереньтьева (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Осип Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Федоров (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Дмитрий Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Федоров (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Федоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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