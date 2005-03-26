Лучко Клара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучко Клара Степановна

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Место рождения

Полтавская область, Украина

Дата рождения

01.07.1925

Дата смерти

26.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Полтавская область, Украина
Место жительства
С 1943
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Джамбул (ныне - Тараз), Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Полтава
Смерть
26.03.2005
Москва, город федерального значения Москва
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