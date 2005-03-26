Лучко Клара Степановна
Место рожденияПолтавская область, Украина
Дата рождения01.07.1925
Дата смерти26.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Полтавская область, Украина
Место жительства
С 1943
Алма-Ата, Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Джамбул (ныне - Тараз), Казахстан
Место жительства
Неизвестно
Полтава
Смерть
26.03.2005