Рассказова (Агейкина) Валентина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рассказова (Агейкина) Валентина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1949

Отец: Агейкин Борис Петрович

Мать: Агейкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1975

Сын: Рассказов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Рассказов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рассказов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Рассказов Владимир Александрович

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