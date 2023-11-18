Рассказова (Агейкина) Валентина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1949
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1949
Отец: Агейкин Борис Петрович
Мать: Агейкина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.04.1975
Сын: Рассказов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Рассказов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рассказов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Рассказов Владимир Александрович