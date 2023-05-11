Чернакова (Орлова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Орлова) Тамара Сергеевна

Место рождения

с. Федоровка Федоровского р-на Башкирской АССР

Дата рождения

15.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.07.1972

Дочь: Малкова (Чернакова) Инна Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Бриакан, Муниципальный район имени Полины Осипенко, Хабаровский край

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