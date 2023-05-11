Чернакова (Орлова) Тамара Сергеевна
Место рожденияс. Федоровка Федоровского р-на Башкирской АССР
Дата рождения15.12.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1972
Дочь: Малкова (Чернакова) Инна Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Бриакан, Муниципальный район имени Полины Осипенко, Хабаровский край