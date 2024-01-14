Фролова (Анненкова) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1990
Дочь: Фролова Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Фролов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1995
Сын: Фролов Арсений Викторович
Отец ребёнка: Фролов Николай Николаевич