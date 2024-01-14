Фролова (Анненкова) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Анненкова) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Николай Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Фролов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1990

Дочь: Фролова Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Фролов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
29.07.1995

Сын: Фролов Арсений Викторович

Отец ребёнка: Фролов Николай Николаевич

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