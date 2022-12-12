Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смерти14.01.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1815
Сын: Глушенков Степан Симиенов
Отец ребёнка: Глушенков Симиен Яковлев
Рождение ребёнка
16.09.1818
Отец ребёнка: Глушенков Симиен Яковлев
Рождение ребёнка
27.10.1821
Сын: Глушенков Зиновий Симиенов
Отец ребёнка: Глушенков Симиен Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1841
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
16.01.1841
на отведенном кладбище при Казанской церкви