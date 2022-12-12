Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова Ефимия (Афимья) Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

14.01.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1815

Сын: Глушенков Степан Симиенов

Отец ребёнка: Глушенков Симиен Яковлев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1818

Сын: Глушенков Иван Симиенов

Отец ребёнка: Глушенков Симиен Яковлев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1821

Сын: Глушенков Зиновий Симиенов

Отец ребёнка: Глушенков Симиен Яковлев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушенков Симиен Яковлев

Смерть
14.01.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ гарячки | отъ гарячки
Похороны
16.01.1841
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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