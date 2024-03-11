Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: андрей кирилов
Бракосочетание
31.01.1851
Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1858
Дочь: Фадеева Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Фадеев Гогленков Семен Фадеевич
Ульяново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно