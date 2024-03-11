Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: андрей кирилов

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1851

Муж: не указан

Осенево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.04.1858

Дочь: Фадеева Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Фадеев Гогленков Семен Фадеевич

Ульяново, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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