Абдулфаиз Кутлучурин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулфаиз Кутлучурин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

1847 г.р.
Скрыто настройками приватности
1853 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кутлучур Абдулмазитов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шагидулла

Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Хайрниса

Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бадриниса

Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульмадина Абалихова

Смерть
Неизвестно
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