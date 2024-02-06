Абдулфаиз Кутлучурин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кутлучур Абдулмазитов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шагидулла
Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова
Рождение ребёнка
1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Хайрниса
Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бадриниса
Мать ребёнка: Гульмадина Абалихова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульмадина Абалихова
Смерть
Неизвестно