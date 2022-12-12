Казанский Анатолий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанский Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

21.01.1899

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1899
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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