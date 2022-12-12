Казанский Анатолий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1899
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899
Место жительства
По 1972
Смерть
1991