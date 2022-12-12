Калужинова Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Калужинов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Калужинов Иван Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Калужинов Иван Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Калужинов Иван Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Калужинов Иван Иванович

Отец ребёнка: Калужинов Иван Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Калужинов Иван Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Калужинов Иван Алексеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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