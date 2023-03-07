Салманов Сергей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманов Сергей Георгиевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
08.11.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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