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Салманов Сергей Георгиевич
Салманов Сергей Георгиевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
29.09.1983
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
08.11.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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