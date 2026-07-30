Князь Кудашев СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ 29.05.1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Кудашев СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 29.05.1795

умер 18.03.1862

Мать
(Княжна Баратова) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА1762 г.р.
Отец
Князь Кудашев ДАНИЛА ИВАНОВИЧ1760 г.р.
Супруги
Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА1806 г.р.
Дети
Князь Кудашев АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1825 г.р.
Князь Кудашев ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1795

Отец: Князь Кудашев ДАНИЛА ИВАНОВИЧ

Мать: (Княжна Баратова) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

Бракосочетание
1824

Жена: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА

Рождение ребёнка
1825

Сын: Князь Кудашев АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА

Рождение ребёнка
1826

Сын: Князь Кудашев ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Княжна Кудашева) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА

Смерть
18.03.1862

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