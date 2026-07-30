Князь Кудашев СЕРГЕЙ ДАНИЛОВИЧ
мужской, родился 29.05.1795
умер 18.03.1862
Мать(Княжна Баратова) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА1762 г.р.
ОтецКнязь Кудашев ДАНИЛА ИВАНОВИЧ1760 г.р.
Супруги
Дети
Князь Кудашев АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ1825 г.р.
Князь Кудашев ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ1826 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1795
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
1825
Сын: Князь Кудашев АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА
Рождение ребёнка
1826
Сын: Князь Кудашев ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Княжна Кудашева) ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Княгиня Кудашева (Шуазель-Гуфье) МАТИЛЬДА ОКТАВЬЕВНА
Смерть
18.03.1862