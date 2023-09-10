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Орнатская Марфа Ивановна

Место рождения

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1769

Муж: Орнатский Ефим Васильевич

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Орнатская Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Орнатский Иван Ефимович

Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Орнатская Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Орнатская Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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