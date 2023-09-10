Орнатская Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1769
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Орнатская Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Орнатская Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Орнатская Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Орнатский Ефим Васильевич
Смерть
Неизвестно