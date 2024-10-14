Долгушева Февронья Федоровна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Долгушева Февронья Федоровна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1831

умерла Неизвестно

Супруги
Долгушев Федор Евсеевич1829 г.р.
Дети
Долгушев Михаил Федорович1851 г.р.
Долгушев Илья Федорович1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгушев Федор Евсеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Долгушев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Долгушев Илья Федорович

Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Долгушева) Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Долгушева) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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