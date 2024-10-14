Долгушева Февронья Федоровна
женский, родилась 1831
умерла Неизвестно
Супруги
Долгушев Федор Евсеевич1829 г.р.
Дети
Долгушев Михаил Федорович1851 г.р.
Долгушев Илья Федорович1853 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Долгушев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Долгушева) Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Долгушева) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Долгушев Федор Евсеевич
Смерть
Неизвестно