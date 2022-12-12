Лебедев Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти02.06.1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Отец: Лебедев Данил Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Лебедева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1947
Сын: Лебедев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лебедева Мария Алексеевна
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1957
Мать ребёнка: Лебедева Мария Алексеевна
Тогучинский район Мирный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1984