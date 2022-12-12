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Лебедев Иван Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

02.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Лебедев Данил Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лебедев Рудольф Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1947

Сын: Лебедев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Мария Алексеевна

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1957

Сын: Лебедев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лебедева Мария Алексеевна

Тогучинский район Мирный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Мария Алексеевна

Смерть
02.06.1984
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