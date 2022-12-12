Зайцева (Олимпиева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Олимпиева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936

Отец: Олимпиев Василий Иванович

Мать: Олимпиева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Николай Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай Иванович

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