Зайцева (Олимпиева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936
Рождение ребёнка
13.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Николай Иванович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Зайцев Николай Иванович