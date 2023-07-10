Стрельников Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельников Филипп

Стрельников Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельникова Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Петр Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.