Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1968
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Рождение ребёнка
10.01.1973
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Александровна
Смерть
Неизвестно