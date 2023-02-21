(Дубровская (Новикова)) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1925
Дата смерти10.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925
Отец: Новиков Михаил Константинович
Мать: Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Около 1950
Рождение ребёнка
04.04.1951
Сын: Дубровский Владимир Борисович
Отец ребёнка: Дубровский Борис Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1990