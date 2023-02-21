(Дубровская (Новикова)) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубровская (Новикова)) Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1925

Дата смерти

10.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1925

Отец: Новиков Михаил Константинович

Мать: Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Дубровский Борис Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1951

Сын: Дубровский Владимир Борисович

Отец ребёнка: Дубровский Борис Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.10.1990
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