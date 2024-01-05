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Суворова -- Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Суворов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Суворова Мария Кузьминовна

Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Суворова Надежда Кузьминовна

Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Суворова Анна Кузьминовна

Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Суворов Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суворов Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Суворова Зиновья Кузьминовна

Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Кузьма Емельянович

Смерть
Неизвестно
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