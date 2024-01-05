Суворова -- Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Суворов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Суворова Мария Кузьминовна
Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Суворова Надежда Кузьминовна
Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Суворова Анна Кузьминовна
Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Суворова Зиновья Кузьминовна
Отец ребёнка: Суворов Кузьма Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно