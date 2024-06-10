Алексеев стефан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеев стефан

Место рождения

деревня Мурашкино Аксеновской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Мурашкино Аксеновской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина параскева

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Стефанова мария

Мать ребёнка: Фомина параскева

деревня Мурашкино аксеновской волости
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Стефанова мария

Мать ребёнка: Фомина параскева

деревня Мурашкино аксеновской волости
Рождение ребёнка
1886

Сын: Стефанов василий

Мать ребёнка: Фомина параскева

деревня Мурашкино аксеновской волости
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Стефанова анастасия

Мать ребёнка: Фомина параскева

деревня Мурашкино Аксеновской волости
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Стефанова агафия

Мать ребёнка: Фомина параскева

Рождение ребёнка
1891

Сын: Стефанов григорий

Мать ребёнка: Фомина параскева

деревня Мурашкино аксеновской волости
Смерть
Неизвестно

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