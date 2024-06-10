Алексеев стефан
Место рождениядеревня Мурашкино Аксеновской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Мурашкино Аксеновской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина параскева
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Стефанова мария
Мать ребёнка: Фомина параскева
деревня Мурашкино аксеновской волости
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Стефанова мария
Мать ребёнка: Фомина параскева
деревня Мурашкино аксеновской волости
Рождение ребёнка
1886
Сын: Стефанов василий
Мать ребёнка: Фомина параскева
деревня Мурашкино аксеновской волости
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Стефанова анастасия
Мать ребёнка: Фомина параскева
деревня Мурашкино Аксеновской волости
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Стефанова агафия
Мать ребёнка: Фомина параскева
Рождение ребёнка
1891
Сын: Стефанов григорий
Мать ребёнка: Фомина параскева
деревня Мурашкино аксеновской волости
Смерть
Неизвестно