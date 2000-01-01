Хютти (Матикайнен) Сара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1861
Сын: Хютти Петр Адамович
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1864
Дочь: София Адамовна
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1866
Сын: Хютти Иван Адамович
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1880
Сын: Хютти Абрам Адамович
Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хютти Адам Петрович
Смерть
Неизвестно