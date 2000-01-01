Хютти (Матикайнен) Сара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХютти (Матикайнен) Сара Петровна

Хютти (Матикайнен) Сара Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1861

Сын: Хютти Петр Адамович

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1864

Дочь: София Адамовна

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1866

Сын: Хютти Иван Адамович

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Хютти Абрам Адамович

Отец ребёнка: Хютти Адам Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хютти Адам Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close