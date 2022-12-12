1-я жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1-я жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Киселев Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Киселев Гардей Тимофеев

Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Тимофей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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