1-я жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Киселев Тимофей Григорьев
Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно