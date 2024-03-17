Ширина (Ремезова) Галина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширина (Ремезова) Галина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ширин Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
не работала
Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Ширина (Ширина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ширин Михаил

Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Ширина (Ширина) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Ширин Михаил

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