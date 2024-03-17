Ширина (Ремезова) Галина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширин Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
не работала
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Ширина (Ширина) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ширин Михаил
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Ширина (Ширина) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Ширин Михаил