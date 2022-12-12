Краев Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраев Макар

Краев Макар

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Краев Павел Макарович

Мать ребёнка: не указана

Ковязинской при рч. Быстрой, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1924

Дочь: Ронжина Валентина Макаровна

Мать ребёнка: не указана

Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close