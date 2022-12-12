Краев Макар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Ковязинской при рч. Быстрой, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.11.1924
Дочь: Ронжина Валентина Макаровна
Мать ребёнка: не указана
Новотроицкое, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно