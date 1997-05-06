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Паншин Сергей
Паншин Сергей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.1959
Дата смерти
06.05.1997
Пол
Мужской
Отец
Паншин Василий
Мать
Грант (Саушкина) Лидия
Около 1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1959
Отец:
Паншин Василий
Мать:
Грант Лидия
Смерть
06.05.1997
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