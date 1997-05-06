Паншин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паншин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1959

Дата смерти

06.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1959

Отец: Паншин Василий

Мать: Грант Лидия

Смерть
06.05.1997
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