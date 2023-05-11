Русских Яков Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1897г. ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 523, стр. 175 - плёнка 2204018, стр. 491
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Дочь: Зашихина (Русских) Матрона Яковлева
Мать ребёнка: не указана
По браку Глазовский уезд Перепись 1897 г. ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 228, стр. 25 - плёнка 2190969, стр. 29
Смерть
Неизвестно