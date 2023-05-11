Русских Яков Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРусских Яков Николаев

Русских Яков Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Русских Николай Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Перепись 1897г. ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 523, стр. 175 - плёнка 2204018, стр. 491
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Зашихина (Русских) Матрона Яковлева

Мать ребёнка: не указана

По браку Глазовский уезд Перепись 1897 г. ЦГА УР ф. 236, о. 1, д. 228, стр. 25 - плёнка 2190969, стр. 29
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.