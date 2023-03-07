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Зарубин Степан Алексеев

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Место рождения

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Зарубин Алексей Естифеев

Мать: не указана

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Зарубин Харлампий Степанов

Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Зарубин Евсевий Степанов

Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Зарубин Григорий Степанов

Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Зарубин Мартел Степанов

Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Зарубин Игнатий Степанов

Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Агафья Степанова

Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Елена Степанова

Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова

Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарубина Фекла Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елховка большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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