Зарубин Степан Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Зарубин Алексей Естифеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Зарубин Харлампий Степанов
Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Зарубин Григорий Степанов
Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова
Рождение ребёнка
Около 1755
Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Агафья Степанова
Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Елена Степанова
Мать ребёнка: Зарубина Фекла Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зарубина Фекла Макарова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762