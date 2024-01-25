Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Головин Кузьма Венедиктович

Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Головин Игнатий Венедиктович

Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Головин Павел Венедиктович

Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Головин Василий Венедиктович

Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Венедикт Федорович

Смерть
Неизвестно
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