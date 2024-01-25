Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Сын: Головин Кузьма Венедиктович
Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Головин Игнатий Венедиктович
Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Головин Павел Венедиктович
Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Головин Василий Венедиктович
Отец ребёнка: Головин Венедикт Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно