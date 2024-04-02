Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аргентовский Василий Иванович
Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргентовская Вера Ивановна
Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич
Бракосочетание
09.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Дочь: Базилева (Аргентовская) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1864 ст.
Дочь: Балдина (Аргентовская) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Аргентовский Александр Иванович
Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно