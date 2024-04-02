Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргентовская (Красноперова) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аргентовский Василий Иванович

Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргентовская Вера Ивановна

Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич

Бракосочетание
09.01.1857 ст.

Муж: Аргентовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Дочь: Базилева (Аргентовская) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1864 ст.

Дочь: Балдина (Аргентовская) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Аргентовский Александр Иванович

Отец ребёнка: Аргентовский Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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