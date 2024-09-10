Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

28.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Феодор Макаров

Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова

Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Соколов Карп Макаров

Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев

Бракосочетание
До 1821

Муж: Соколов Макар Прокопьев

Рождение ребёнка
03.09.1829

Дочь: Лукина (Соколова) Анна Макарова

Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев

Рождение ребёнка
12.11.1831

Дочь: Салина (Соколова) Екатерина Макарова

Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев

Рождение ребёнка
27.05.1834

Дочь: (Соколова) Федосья Макарова

Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев

Рождение ребёнка
04.11.1836

Дочь: (Соколова) Наталья Макарова

Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев

Смерть
28.04.1875

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