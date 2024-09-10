Соколова Лукерья (Гликерия) Зотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти28.04.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Евдокия (Авдотья) Макарова
Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Соколов Карп Макаров
Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
03.09.1829
Дочь: Лукина (Соколова) Анна Макарова
Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев
Рождение ребёнка
12.11.1831
Дочь: Салина (Соколова) Екатерина Макарова
Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев
Рождение ребёнка
27.05.1834
Дочь: (Соколова) Федосья Макарова
Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев
Рождение ребёнка
04.11.1836
Дочь: (Соколова) Наталья Макарова
Отец ребёнка: Соколов Макар Прокопьев
Смерть
28.04.1875