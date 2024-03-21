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Сакович Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сакович Степан/Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Третьякова (Сакович) Евдокия/Дуня Степановна

Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сакович Андрей Степанович

Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сакович (Сакович) Вера Степановна

Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович

Рождение ребёнка
21.07.1935

Дочь: Савастицкая (Сакович) Софья Степановна

Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Иванова (Сакович) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Маханькова (Сакович) Мария Степановна

Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович

Смерть
Неизвестно

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