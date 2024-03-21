Сакович Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Третьякова (Сакович) Евдокия/Дуня Степановна
Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Сакович Андрей Степанович
Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сакович (Сакович) Вера Степановна
Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович
Рождение ребёнка
21.07.1935
Дочь: Савастицкая (Сакович) Софья Степановна
Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Иванова (Сакович) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Маханькова (Сакович) Мария Степановна
Отец ребёнка: Сакович Степан/Стефан Петрович
Смерть
Неизвестно