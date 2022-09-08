Нестерук (Старинская) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерук (Старинская) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1922

Дата смерти

08.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922

Отец: Старинский Михаил

Мать: Старинская Александра Михайловна

Бракосочетание
1950

Муж: Нестерук Федор Якимович

Рождение ребёнка
21.01.1953

Сын: Нестерук Михаил Федорович

Отец ребёнка: Нестерук Федор Якимович

Рождение ребёнка
24.04.1957

Дочь: Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна

Отец ребёнка: Нестерук Федор Якимович

Смерть
08.09.2022

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