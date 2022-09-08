Нестерук (Старинская) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1922
Дата смерти08.09.2022
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1922
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
21.01.1953
Сын: Нестерук Михаил Федорович
Отец ребёнка: Нестерук Федор Якимович
Рождение ребёнка
24.04.1957
Дочь: Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна
Отец ребёнка: Нестерук Федор Якимович
Смерть
08.09.2022