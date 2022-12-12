Чернигина (Климова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927
Отец: Климов Николай Дмитриевич
Мать: Климова Мария
Рождение ребёнка
03.06.1958
Сын: Чернигин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигн Виктор Александрович
Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернигин Николай Александрович
Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно