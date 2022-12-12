Чернигина (Климова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернигина (Климова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1927

Отец: Климов Николай Дмитриевич

Мать: Климова Мария

Рождение ребёнка
03.06.1958

Сын: Чернигин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигн Виктор Александрович

Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернигин Николай Александрович

Отец ребёнка: Чернигин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернигин Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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