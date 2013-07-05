Ласкова-Балабасова (Жулинa) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жулин Иван
Мать: Жулин Анисья
Рождение ребёнка
17.11.1934
Дочь: Петрова Наталья
Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья
Рождение ребёнка
16.06.1947
Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья
Rehovot, Rehovot, Center District, Israel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья
Бракосочетание
Неизвестно