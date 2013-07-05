Ласкова-Балабасова (Жулинa) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ласкова-Балабасова (Жулинa) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жулин Иван

Мать: Жулин Анисья

Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Петрова Наталья

Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья

Рождение ребёнка
16.06.1947

Сын: Balabasov (balabas) Иван

Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья

Rehovot, Rehovot, Center District, Israel
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ласкова-Балабасова Отец Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласкова-Балабасова Отец Наталья

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