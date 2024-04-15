Усольцева Анфиса Ефимовна Или Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Анфиса Ефимовна Или Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
04.11.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Матрона Матвеевна Усольцева
Рождение ребёнка
20.08.1908 ст.

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Усольцев Борис Иванович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Борис Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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