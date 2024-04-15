Усольцева Анфиса Ефимовна Или Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
04.11.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Матрона Матвеевна Усольцева
Рождение ребёнка
20.08.1908 ст.
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Усольцев Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно