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Гагарин Борис
Гагарин Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Дата смерти
1977
Пол
Мужской
Отец
Гагарин Алексей Иванович
Около 1902 г.р.
Мать
Гагарина (Матвеева) Анна
1903 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Гагарин Алексей Иванович
Мать:
Гагарина Анна
Смерть
1977
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