Гагарин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарин Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Гагарин Алексей Иванович

Мать: Гагарина Анна

Смерть
1977
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