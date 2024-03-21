Молчанова (Виноградова) Александра Алипиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Виноградова) Александра Алипиевна

Место рождения

Заболотье, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотье, Вологодский район, Северный край
д. Заболотье Попадьинской волости
Бракосочетание
14.02.1910

Муж: Молчанов Лев (Леонтий) Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
По жениху: крестьянин Попадьинской волости д. Починок Василий Дмитриевич Полетаев и д. Путилово Иван Иванович Кочин По невесте: Попадьинской волости д. Заболотье крестьянские сыновья Николай Алипьевич... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1911

Сын: Молчанов Николай Львович

Отец ребёнка: Молчанов Лев (Леонтий) Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же волости, деревни и дома крестьянский сын Иван Павлович Молчанов
Рождение ребёнка
07.07.1914

Сын: Молчанов Александр Львович

Отец ребёнка: Молчанов Лев (Леонтий) Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр - той же волости и деревни крестьянский сын Африкан Иванович Куваев
Рождение ребёнка
04.08.1915

Сын: Молчанов Василий Львович

Отец ребёнка: Молчанов Лев (Леонтий) Павлович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Отец - находящийся на действительной военной службе ратник. Воспр - д. Заболотья крестьянин Николай Алипиевич Виноградов
Смерть
Неизвестно

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