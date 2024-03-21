Молчанова (Виноградова) Александра Алипиевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Заболотье Попадьинской волости
Бракосочетание
14.02.1910
По жениху: крестьянин Попадьинской волости д. Починок Василий Дмитриевич Полетаев и д. Путилово Иван Иванович Кочин По невесте: Попадьинской волости д. Заболотье крестьянские сыновья Николай Алипьевич... Показать все
Рождение ребёнка
13.04.1911
Отец ребёнка: Молчанов Лев (Леонтий) Павлович
Воспр. - той же волости, деревни и дома крестьянский сын Иван Павлович Молчанов
Рождение ребёнка
07.07.1914
Сын: Молчанов Александр Львович
Отец ребёнка: Молчанов Лев (Леонтий) Павлович
Воспр - той же волости и деревни крестьянский сын Африкан Иванович Куваев
Рождение ребёнка
04.08.1915
Отец ребёнка: Молчанов Лев (Леонтий) Павлович
Отец - находящийся на действительной военной службе ратник. Воспр - д. Заболотья крестьянин Николай Алипиевич Виноградов
Смерть
Неизвестно