Семакова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Виктор
Отец ребёнка: Семаков Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Аркадий
Отец ребёнка: Семаков Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Мария
Отец ребёнка: Семаков Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семаков Фёдорович