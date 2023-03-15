Семакова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Виктор

Отец ребёнка: Семаков Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Аркадий

Отец ребёнка: Семаков Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Мария

Отец ребёнка: Семаков Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Фёдорович

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