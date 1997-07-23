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Кузьмин Владимир Иванович

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

12.10.1948

Дата смерти

23.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.06.1983

Дочь: Кузьмина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Аулова Мария Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Мария Андреевна

Смерть
23.07.1997
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Похоронен на Власихинском кладбище
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