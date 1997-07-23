Кузьмин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения12.10.1948
Дата смерти23.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1983
Дочь: Кузьмина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Аулова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аулова Мария Андреевна
Смерть
23.07.1997
Похоронен на Власихинском кладбище