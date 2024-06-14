Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий

Место рождения

с. Вяжли Кирсановского уезда Тамбовской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Вяжли Кирсановского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова (Шиндяпина) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно

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