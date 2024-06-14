Василий
Место рожденияс. Вяжли Кирсановского уезда Тамбовской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Вяжли Кирсановского уезда Тамбовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова (Шиндяпина) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: не указана
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно