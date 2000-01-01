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Сальников Дионисий Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Василий Митрофанов

Мать: Сальникова Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
18.04.1889

Дочь: Александра Дионисьева

Мать ребёнка: Сальникова Ефросинья Стефанова

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Михаил Дионисьев

Мать ребёнка: Сальникова Ефросинья Стефанова

Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Ефросинья Стефанова

Смерть
Неизвестно
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