Сальников Дионисий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1889
Дочь: Александра Дионисьева
Мать ребёнка: Сальникова Ефросинья Стефанова
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Михаил Дионисьев
Мать ребёнка: Сальникова Ефросинья Стефанова
Ростовская обл., Тацинский р-н, х. Усть-Быстрый
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно