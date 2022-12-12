Хабибуллин Загид Валеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Загид Валеевич

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

03.10.1910

Дата смерти

20.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Орск, город Орск, Оренбургская область
Место жительства
С 1927 по 1934
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1934 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.11.1983
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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