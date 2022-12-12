Хабибуллин Загид Валеевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1910
Дата смерти20.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927 по 1934
Место жительства
С 1934 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1940
Смерть
20.11.1983