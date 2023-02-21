(Емельянова) Анисья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Емельянова) Анисья Афанасьева

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Место рождения

Курская губ.с. Верхнечуфичево

Дата рождения

1800

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Емельянов Евлампий Ефимов

Отец ребёнка: Емельянов Ефим Федосеев

Курская губ.с. Верхнечуфичево
Работа или профессия
Неизвестно
однодворка
Смерть
1850
Курская губ.с. Верхнечуфичево
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