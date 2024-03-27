Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гринштадт Борис
Мать: Гринштадт Хана
Рождение ребёнка
19.09.1925
Сын: Дудиков Вил Наумович
Мать ребёнка: Дудикова Энетта (Туся) Владимировна
г. Улан-Удэ, Бурятия, Russian Federation
Рождение ребёнка
12.08.1937
Дочь: Дудикова Элеонора Наумовна
Мать ребёнка: Дудикова Энетта (Туся) Владимировна
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
Около ?.09.1941
Украина
Причина смерти: На войне пропал без вести | извещение о пропаже без вести №124 от 08/06/1945