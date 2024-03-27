Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринштадт (Дудиков) Наум Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринштадт Борис

Мать: Гринштадт Хана

Рождение ребёнка
19.09.1925

Сын: Дудиков Вил Наумович

Мать ребёнка: Дудикова Энетта (Туся) Владимировна

г. Улан-Удэ, Бурятия, Russian Federation
Рождение ребёнка
12.08.1937

Дочь: Дудикова Элеонора Наумовна

Мать ребёнка: Дудикова Энетта (Туся) Владимировна

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
Около ?.09.1941
Украина
Причина смерти: На войне пропал без вести | извещение о пропаже без вести №124 от 08/06/1945
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