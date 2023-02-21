Орлов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1886 ст.
Дочь: Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Орлова Феодора Еремовна?
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
восприемники Никанор Капитонович и Наталья Евтроповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Феодора Еремовна?
Смерть
Неизвестно