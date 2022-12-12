Цветкова Нина Акимовна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916
Место жительства
По 2002
Смерть
2002