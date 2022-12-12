Цветкова Нина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветкова Нина Акимовна

Цветкова Нина Акимовна

avatar

Место рождения

Курочкино, Вознесенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1916

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Курочкино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1916
Курочкино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Место жительства
По 2002
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2002
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close