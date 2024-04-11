Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Андриян Тимофеевич
Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1899
Сын: Макаров Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич
Место рождения: Башкирская АССР, Туймазинский р-н, с. Никитинское
Смерть
Неизвестно