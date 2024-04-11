Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Андриян Тимофеевич

Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1899

Сын: Макаров Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1908

Сын: Макаров Фрол Тимофеевич

Отец ребёнка: Макаров Тимофей Матвеевич

Никитинка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место рождения: Башкирская АССР, Туймазинский р-н, с. Никитинское
Смерть
Неизвестно

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